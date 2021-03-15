Великий піст розпочався у християн східного обряду

Великий піст розпочався 15 березня, фото: «Всвіті»

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Ракурс

Великий піст 2021 року з 15 березня розпочався у християн східного обряду. Він триватиме аж до Великодня, який цього року припадає на 2 травня.

Така тривалість Великого посту пов’язана з тим, що в Біблії вказано, що Ісус Христос після хрещення пішов у пустелю, де провів 40 днів у молитвах.

У православ’ї найбільш строгими вважаються перший та останній тижні посту. У це час найвідданіші віряни можуть обмежувати себе лише одним хлібом.

В інші тижні піст не такий суворий — заборони стосуються їжі тваринного походження (молока, м’яса, яєць, риби, продуктів зі складниками тваринного походження). Лише в деякі дні можна вживати страви з риби — на Благовіщення (7 квітня) та у Вербну неділю (25 квітня). Крім того, їжа повинна бути простою і дешевою.

Водночас обмеження в їжі впродовж посту залежать від стану кожної людини і не можуть бути сліпо регламентованими, зазначає прес-служба Православної церкви України (ПЦУ).

Дехто потребує вживання риби і олії (окрім середи і п’ятниці), а такі обставини, як хвороба, похилий чи малий вік, важка фізична праця та вагітність — є підставою для зняття певних обмежень у їжі, — зазначають у ПЦУ.

Втім, сенс Великого посту полягає передусім в духовному очищенні, а не в обмеженнях щодо їжі.