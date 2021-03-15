Великий пост начался у христиан восточного обряда

Великий пост начался 15 марта, фото: «Всвіті»

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Великий пост 2021 года с 15 марта начался у христиан восточного обряда. Он продлится до Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая.

Такая продолжительность Великого поста связана с тем, что в Библии указано, что Иисус Христос после крещения удалился в пустыню, где провел 40 дней в молитвах.

В православии наиболее строгими считаются первая и последняя недели поста. В это время наиболее преданные верующие могут ограничивать себя только одним хлебом.

В другие недели пост не такой строгий — запреты касаются пищи животного происхождения (молока, мяса, яиц, рыбы, продуктов с составляющими животного происхождения). Только в некоторые дни можно употреблять блюда из рыбы — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (25 апреля). Кроме того, пища должна быть простой и дешевой.

В то же время ограничения в еде в течение поста зависят от состояния каждого человека и не могут быть слепо регламентированными, отмечает пресс-служба Православной церкви Украины (ПЦУ).

Некоторые требуют принятия рыбы и масла (кроме среды и пятницы), а такие обстоятельства, как болезнь, преклонный или малый возраст, тяжелый физический труд и беременность — является основанием для снятия определенных ограничений в еде, — отмечают в ПЦУ.

Впрочем, смысл Великого поста заключается прежде всего в духовном очищении, а не в ограничениях в еде.