Коронавирус в Украине. Фото: parasels.ru

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Резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине связывают с пиком сезонных болезней — гриппом и ОРВИ, распространением в стране «британского» штамма вируса и пренебрежением карантинных правил.

Руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал, что во многих странах Европы также идет рост количества больных коронавирусом, в том числе в соседних странах — в Польше и Чехии, пишет «РБК-Украина».

В Украине рост был вполне ожидаемый: прогнозировалось, что он начнется с февраля, после январского карантина. Дальше был отсчет две-три недели: это включает инкубационный период, время, когда люди начали сдавать тесты и данные начали отражаться в статистике, — объяснил он.

Если говорить о «британском» штамме коронавируса, его инкубационный период сократился до 1−3 дней и он является более летальным — примерно на 64%.

При такой же динамике выявления новых заражений в ноябре-декабре у нас не было такого количества госпитализаций. А сегодня идет рекордный уровень за все время эпидемии в стране. Что еще волнует — это много летальных случаев. И я думаю, что все это как раз связано с британским вариантом вируса, — пояснил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Также у «британского» штамма коронавируса появились новые симптомы.

Вероятно, он переносится более тяжело: это исходя из той статистики, которую мы сейчас наблюдаем. К тому же у него появились новые симптомы. Этот штамм поражает почки, печень, центральную нервную систему, — сказал Радуцкий.

Официально британский вид вируса обнаружили в Украине 4 марта в образцах, отобранных в Ивано-Франковске за две недели до этого.

Так что в Украину мутированный штамм пробрался уже больше 25 дней назад. Опрошенные изданием эксперты полагают, что появление британского варианта в числе главных причин, усугубивших эпидемию в стране.

Ранее мы сообщали, что количество новых больных коронавирусом бьет все рекорды. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период из-за новых штаммов, имеющих другую клиническую картину.

За прошедшие сутки, 14 марта, зафиксировали 6 тыс. 792 новых случая коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Львовской, Киевской, Днепропетровской и Винницкой областях.