Бумажный, QR-код, приложение на смартфоне — в Минздраве рассказали об украинских COVID-паспортах

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Украинские COVID-паспорта, в которых укажут информацию о полученных украинскими гражданами прививками от коронавируса, могут получить форму бумажной справки, QR-кода или специального приложения на смартфоне.

Информация о вакцинации сохраняется в реестре Министерства здравоохранения.

Когда будет принят Европейским Союзом или другими странами мира какой-то унифицированный документ, который Украина также поддержит, у нас будет возможность на основе тех данных, которые находятся в электронной системе здравоохранения, выдать человеку документ или справку, — рассказал 15 марта на брифинге заместитель министра охраны здоровья Ярослав Кучер.

Опцию фиксирования данных и выдачи справок о вакцинации Минздрав создал в начале кампании по иммунизации.

Кучер сообщил, что информацию о вакцинации будут выдавать в общеприемлемом формате — бумажные справки, QR-коды, сведения в специальном приложении.

Чиновник считает, что форма европейского ковид-паспорта будет неоднократно видоизменяться, пока речь идет о презентации 17 марта демоверсии соответствующего документа.

Между тем единственный санитарный сертификат, который выполняет функции вакцинного паспорта, может быть разработан в Европе в начале лета, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает радиостанция «Европа 1».

По его словам, в этом сертификате будет находиться информация о вакцинации владельца, болел ли он коронавирусом, результаты тестов. Документ появится на всех языках Евросоюза.

Предполагается, что применение такого «ковид-паспорта» поможет упростить передвижение по Европе и поможет туристической отрасли, испытывающей трудности из-за карантина и закрытых границ.

Также Бретон подчеркнул, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут в Европе к концу лета 2021 года благодаря вакцинации несколькими видами препаратов.

В то же время у Всемирной организации здравоохранении есть существенные замечания по поводу идеи паспортизации вакцинации.