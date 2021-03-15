Паперовий, QR-код, додаток на смартфоні — в МОЗ розповіли про українські COVID-паспорти, фото — Суспільне

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Українські COVID-паспорти, у яких вкажуть інформацію про отримані українськими громадянами щеплення від коронавірусу, можуть отримати форму паперової довідки, QR-коду чи спеціального додатку на смартфоні.

Інформація про вакцинацію зберігається у реєстрі Міністерства охорони здоров’я.

Коли буде прийнятий Європейським Союзом або іншими країнами світу якийсь уніфікований документ, який Україна також підтримає, то буде можливість на основі тих даних, які знаходяться в електронній системі охорони здоров’я, видати людині документ або довідку, — розповів 15 березня на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

Опцію фіксування даних і видачі довідок про вакцинацію МОЗ створив на початку кампанії з імунізації.

Кучер повідомив, інформацію про вакцинацію видаватимуть у загальноприйнятному форматі — паперові довідки, QR-коди, відомості у спеціальному додатку.

Посадовець вважає, що форма європейського ковід-паспорту буде неодноразово видозмінюватися, наразі йдеться про презентацію 17 березня демоверсії відповідного документа.

Тим часом єдиний санітарний сертифікат, що виконує функції вакцинного паспорта, може бути розроблений в Європі до початку літа, заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє радіостанція «Європа 1».

За його словами, в цьому сертифікаті буде знаходитися інформація про вакцинації власника, чи хворів він на коронавірус, результати тестів. Документ з’явиться на всіх мовах Євросоюзу.

Передбачається, що застосування такого «ковід-паспорта» допоможе спростити пересування по Європі і допоможе туристичній галузі, що відчуває складнощі через карантинні обмеження і закриті кордони.

Також Бретон знову підкреслив, що колективний імунітет до коронавірус може бути досягнутий в Європі до кінця літа 2021 року завдяки вакцинації декількома видами препаратів.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я має суттєві зауваження щодо ідеї паспортизації вакцинації.