Коронавірус в Україні. Фото: parasels.ru

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Різкий стрибок захворюваності на коронавірус в Україні пов’язують з піком сезонних хвороб — грипом і ГРВІ, поширенням в країні «британського» штаму вірусу і нехтуванням карантинних правил.

Керівник центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко розповів, що у багатьох країнах Європи також йде зростання кількості хворих на коронавірус, зокрема в сусідніх країнах — Польщі, Чехії, пише «РБК-Україна».

В Україні зростання цілком очікуване: прогнозувалося, що воно почнеться з лютого, після січневого карантину. Далі був відлік два-три тижні: це включає інкубаційний період, час, коли люди почали робити тести й дані почали відображатися в статистиці, — пояснив він.

Якщо говорити про «британський» штам коронавірусу, його інкубаційний період скоротився до 1−3 днів і він є більш летальним — приблизно на 64%.

При такій же динаміці виявлення нових заражень в листопаді-грудні у нас не було такої кількості госпіталізацій. А сьогодні йде рекордний рівень за весь час епідемії в країні. Що ще хвилює - це багато летальних випадків. І я думаю, що все це якраз пов’язано з британським варіантом вірусу, — пояснив голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Також у «британського» штаму коронавірусу з’явилися нові симптоми.

Мабуть, він переноситься більш важко: це зважаючи на ту статистику, яку ми зараз спостерігаємо. До того ж у нього з’явилися нові симптоми. Цей штам вражає нирки, печінку, центральну нервову систему, — сказав Радуцький.

Офіційно британський вид вірусу виявили в Україні 4 березня в зразках, відібраних в Івано-Франківську за два тижні до цього.

Таким чином в Україну мутований штам пробрався вже понад 25 днів тому. Опитані виданням експерти вважають, що поява британського варіанту — одна з головних причин, які погіршили епідемію в країні.

Раніше ми повідомляли, що кількість нових хворих на коронавірус б'є всі рекорди. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у досить важкий період через нові штами, які мають іншу клінічну картину.

За минулу добу, 14 березня, зафіксували 6 тис. 792 нових випадки коронавірусу. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській, Львівській, Київській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.