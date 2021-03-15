Бутусов розповів про три провалені спецоперації ГУР Міноборони

https://racurs.ua/ua/n151727-butusov-rozpoviv-pro-try-provaleni-specoperaciyi-gur-minoborony.html

Ракурс

Юрій Бутусов, журналіст, заявив, що провал спецоперації щодо вагнерівців, це вже третій випадок провалу операції високого рівня Головного управління розвідки Міноборони. До цього, в липні 2020 року були послідовно провалені ще дві спецоперації.

1 липня була проведена виїмка приладів, які ГУР таємно купувало в Росії і поставляло їх для оснащення наших ЗРК. Раптом чомусь, попри те, що є документи на ці прилади (клістрони), які ГУР МО завозило згідно національної розвідувальної програми. Замість цього ці прилади були вилучені. По суті, ця операція була розсекречена. Це було 1 липня, — зазначив Бутусов в інтерв’ю «Гордону».

За його словами, провал цієї операції збігся з призначенням 16 червня 2020 року указом президента Володимира Зеленського Руслана Демченка начальником комітету з розвідки при президенті, першим заступником секретаря РНБО.

Командування повітряних сил в Фейсбук… написало заяву, що у нас вилучили важливі прилади й зробили небоєготовими ЗРК… Це повна втрата керованості… 8 липня відбувається другий провал. Агентурно-бойова група, яка готувалася до цілої низки операцій в Донецьку й складалася з дуже мотивованих добровольців, людей високої кваліфікації, мотивації, що мають величезний авторитет у Збройних силах… Вона могла виконувати різні завдання в Донецьку, оскільки мала легендування, документи і була підготовлена до різних надзвичайних ситуацій там… Цю групу раптом раптово затримують в повному складі і кажуть, що у вас незаконно зберігається вдома зброя, — зазначив Бутусов.

За його словами, затримані надали документи про те, що вони є співробітниками ГУР МО, проте на них склали протоколи.

Третій випадок — це провал вже спецоперації щодо вагнерівців. Тобто це не ексцес, — констатував журналіст.

За його словами, така «система» збіглася з призначенням начальником комітету з розвідки при президенті Демченка.