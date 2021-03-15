Работа по гражданско-правовому договору нарушает конституционные права работников, фото: PR.UA

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Верховный суд пришел к выводу, что работа по гражданско-правовому договору нарушает конституционные права работников, поскольку лишает их таких гарантий, как минимальная оплата труда, ежегодный отпуск и т. д.

Если в заключенном между сторонами гражданско-правовому договоре не указано, какой конкретно результат работы должен передать исполнитель заказчику, не определены перечень заданий, объём работы и т. д., их взаимоотношения считаются трудовыми.

При этом не имеет значения характер работ и то, что исполнитель работает по трудовому договору в другом месте.

В постановлении от 11 марта 2021 года по делу № 2340/3415/18 Верховный суд установил, что несмотря на подписание сторонами гражданско-правовых договоров на предоставление услуг охранника, уборщика, флориста, ухода за детьми и прочих, работа исполнителей имела не индивидуально-определенный характер, а предоставлялась в процессе исполнения трудовой функции.

Под исполнением трудовой функции в данном случае суд имел ввиду, что работа не имела конечного результата, а имела системный, постоянный характер, то есть не была юридически самостоятельной.

По мнению суда, исполнитель по гражданско-правовому договору должен быть самостоятельным в своей деятельности, выполнять работу по собственному усмотрению и не подчиняться правилам внутреннего распорядка, хотя он может быть с ними ознакомлен.

Таким образом, дабы Гоструда и суды не углядели в гражданско-правовом договоре признаков трудового, необходимо, чтоб он включал четкий перечень работ и их объём, а результаты работы отображались в актах приема-передачи выполненных работ.