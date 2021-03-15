Канал незаконной переправки россиян через границу разоблачили на Закарпатье (ФОТО)https://racurs.ua/n151759-kanal-nezakonnoy-perepravki-rossiyan-cherez-granicu-razoblachili-na-zakarpate-foto.htmlРакурс
На Закарпатье контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала канал незаконной переправки граждан РФ в страны Евросоюза, а также в Великобританию и США.
Этот канал организовал житель Береговского района Закарпатской области, сообщает пресс-центр СБУ.
Среди его «клиентов» были представители криминалитета.
Злоумышленник помогал иностранцам на фиктивных основаниях получать гражданство Венгрии для дальнейшего безвизового въезда в 162 страны мира, включая США и Великобританию.
Одним из условий получения гражданства является наличие у кандидата семейных корней на территории Закарпатской области в период ее пребывания в составе Австро-Венгрии до 1918 года и в составе Королевства Венгрия в 1939—1944 годах, — отмечают в СБУ.
Организатор схемы получал от заказчиков 25−30 тыс. евро. Его «услуги» включали:
- подделку документов, которые доказывали наличие оснований для получения гражданства;
- оформление документов, подтверждающих приобретение гражданства и получение разрешения для выезда за границу, которое осуществлялось злоумышленником через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах Евросоюза.
Во время обысков у злоумышленника были обнаружены вещественные доказательства. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного:
- ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса;
- ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.