На Закарпатье перекрыт канал незаконной переправки россиян через границу, фото: СБУ

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На Закарпатье контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала канал незаконной переправки граждан РФ в страны Евросоюза, а также в Великобританию и США.

Этот канал организовал житель Береговского района Закарпатской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Среди его «клиентов» были представители криминалитета.

Злоумышленник помогал иностранцам на фиктивных основаниях получать гражданство Венгрии для дальнейшего безвизового въезда в 162 страны мира, включая США и Великобританию.

Одним из условий получения гражданства является наличие у кандидата семейных корней на территории Закарпатской области в период ее пребывания в составе Австро-Венгрии до 1918 года и в составе Королевства Венгрия в 1939—1944 годах, — отмечают в СБУ.

Организатор схемы получал от заказчиков 25−30 тыс. евро. Его «услуги» включали:

подделку документов, которые доказывали наличие оснований для получения гражданства;

оформление документов, подтверждающих приобретение гражданства и получение разрешения для выезда за границу, которое осуществлялось злоумышленником через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах Евросоюза.

Во время обысков у злоумышленника были обнаружены вещественные доказательства. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного: