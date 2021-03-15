На Закарпатті викрито канал незаконного переправляння росіян через кордон, фото: СБУ

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На Закарпатті контррозвідка СБУ викрила та заблокувала канал незаконного переправлення громадян РФ до країн Євросоюзу, а також до Великої Британії та США.

Цей канал організував мешканець Берегівського району Закарпатської області, повідомляє прес-центр СБУ.

Серед його «клієнтів» були представники криміналітету.

Зловмисник допомагав іноземцям на фіктивних підставах отримувати громадянство Угорщини для подальшого безвізового в’їзду до 162 країн світу, включаючи США та Велику Британію.

Однією з умов отримання громадянства є наявність у кандидата родинного коріння на території Закарпатської області у період її перебування у складі Австро-Угорщини до 1918 року та у складі Королівства Угорщина у 1939−1944 роках, — зазначають в СБУ.

Організатор схеми отримував від замовників 25−30 тис. євро. Його «послуги» включали:

підроблення документів, які доводили наявність підстав для отримання громадянства;

оформлення документів, що підтверджували набуття громадянства та отримання дозволу для виїзду за кордон, яке здійснювалося зловмисником через дипломатичні представництва Угорщини у деяких країнах Євросоюзу.

Під час обшуків у зловмисника були виявлені речові докази. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого: