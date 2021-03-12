В деле «ПриватБанка» апелляция оставила заместителя Дубилета под стражей с залогом, фото — "Слідство.Інфо"

https://racurs.ua/n151626-v-dele-privatbanka-apellyaciya-ostavila-zamestitelya-dubileta-pod-strajey-s-zalogom.html

Ракурс

По делу о выводе средств из «ПриватБанка» апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила прежнюю меру пресечения бывшему заместителю председателя правления банка времен Игоря Коломойского.

Владимир Яценко находиться под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Его адвокатам полностью отказали в жалобе на эту меру.

25 февраля Яценко вышел из СИЗО, заплатив залог.

Напомним, Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из «ПриватБанка» более 136 млн грн на подконтрольную компанию «Ингосстрах». Другим подозреваемым по этому делу является бывший председатель правления «Привата» Александр Дубилет.

22 февраля детективы НАБУ развернули и посадили чартерный самолет, на котором Яценко пытался вылететь из Днепра в Вену. Удалось это лишь тогда, когда директор НАБУ Артем Сытник по спецсвязи позвонил в «Украэрорух», после чего самолет принудительно посадили в Борисполе.

На судебном заседании подозреваемый пытался объяснить, что с начала карантина он передвигался исключительно на арендованных самолетах. Адвокаты сообщили, что Яценко якобы летел на плановый медицинский осмотр.

Кроме Яценко, подозрение получили (заочно) Дубилет и экс-начальник департамента финансового менеджмента Елена Бычихина.

Между тем «Слідство.інфо» узнало, что Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел в рахных компаниях. Это произошло после того, как банкира официально задержали детективы НАБУ.

В частности, речь идет об ООО «Финтех бэнд» — компанию, которая создавала «Монобанк». Яценко переписал на гражданскую жену свою долю в ней в размере 172 тыс. грн. Также родственникам перешла доля Яценко в размере 488 тыс. грн в компании «Эстейт сити» и доля в 162 тыс. грн в «Эйси диси процессинг».

На дочь Яценко перешли крупные активы в двух аграрных компаниях.

Это все происходило в то время, когда задержанный банкир находился в изоляторе временного содержания. По информации журналистов, компании переписывались на основании нотариальной доверенности, которую Яценко подписал, вероятно, накануне задержания в «Борисполе».