У справі «ПриватБанку» апеляція залишила заступника Дубілета під вартою із заставою

https://racurs.ua/ua/n151626-u-spravi-pryvatbanku-apelyaciya-zalyshyla-zastupnyka-dubileta-pid-vartou-iz-zastavou.html

Ракурс

У справі про виведення коштів із «ПриватБанку» апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила попередній запобіжний захід колишньому заступнику голови правління банку часів Ігоря Коломойського.

Володимир Яценко перебуватиме під вартою із заставою у 52,2 млн грн. Його адвокатам повністю відмовили у скарзі на цей захід.

25 лютого Яценко вийшов із СІЗО, сплативши заставу.

Нагадаємо, Яценка підозрюють у виведенні разом зі спільниками із «ПриватБанку» понад 136 млн грн на підконтрольну компанію «Інгосстрах». Іншим підозрюваним у цій справі є колишній голова правління «Привату» Олександр Дубілет.

22 лютого детективи НАБУ розвернули та посадили чартерний літак, на якому Яценко намагався вилетіти з Дніпра у Відень. Вдалося це лише тоді, коли директор НАБУ Артем Ситник через спецзв’язок зателефонував в «Украерорух», після чого літак примусово посадили в Борисполі.

На судовому засіданні підозрюваний намагався пояснити, що від початку карантину він пересувався виключно орендованими літаками. Адвокати повідомили, що Яценко нібито летів на плановий медичний огляд.

Окрім Яценка, підозру отримали (заочно) Дубілет та екс-начальник департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна.

Тим часом «Слідство.інфо» дізналося, що Яценко увечері 22 лютого та впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину та доньку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях. Це відбулося після того, як банкіра офіційно затримали детективи НАБУ.

Зокрема, йдеться про ТОВ «Фінтех бенд» — компанію, яка створювала «Монобанк». Яценко переписав на цивільну дружину свою частку в ній розміром 172 тис. грн. Також родичці перейшла частка Яценка розміром 488 тис. грн в компанії «Естейт сіті» і частка в 162 тис. грн у «Ейсі дісі процесінг».

На доньку Яценка перейшли великі активи у двох аграрних компаніях.

Це все відбувалося у той час, коли затриманий банкір перебував в ізоляторі тимчасового тримання. За інформацією журналістів, компанії переписувалися на підставі нотаріальної довіреності, яку Яценко підписав, ймовірно, напередодні затримання в «Борисполі».