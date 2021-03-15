Венедіктова підготувала нові підозри екс-посадовцям «ПриватБанку»

Венедіктова. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151761-venediktova-pidgotuvala-novi-pidozry-eks-posadovcyam-pryvatbanku.html

Ракурс

Справа «ПриватБанку» оновилася гучними затриманнями. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова анонсувала повідомлення про підозру ще трьом колишнім посадовцям «ПриватБанку» через завдання збитків громадянам України у 2016 році.

Дії екс-посадовців заподіяли шкоди на 8 млрд грн. Про це повідомила генпрокурор на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у 2015 році Національний банк України (НБУ) за власною ініціативою здійснив перевірку 20 найбільших банків України, зокрема, найбільшого — «ПриватБанку». Під час проведення перевірки з’ясувалося, що необхідна сума докапіталізації банку становить 113,1 млрд грн через те, що 90% кредитного портфеля перебувало під ризиком, оскільки кредити були видані особам, які тісно пов’язані з колишніми власниками банку.

Пізніше колишні власники банку звернулися з листом до прем'єр-міністра України з проханням ухвалити позитивне рішення про придбання акцій «ПриватБанку» державою.

У такий спосіб голова правління, заступник голови правління-керівник казначейства банку та начальник департаменту міжбанківських операцій казначейства банку добре розуміли, що контроль над коштами банку буде втрачено. Внаслідок виникнення злочинного плану, суть якого зводилася до розтрати коштів банку, посадові особи «ПриватБанку» прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов’язань іноземних товариств перед банком, і шляхом коштів цього ж банку. Технічно керівництвом у цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника — замість вищезгаданих іноземних товариств віддавати борги «ПриватБанку» тепер повинна була пов’язана з банком фірма Claresholm Marketing LTD, — заявила Венедиктова.

Вона додала, що наразі слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази. Крім епізоду, зазначеного вище, детективи та прокурори вже повідомили голову правління про підозру у розтраті грошових коштів «ПриватБанку» шляхом протиправного нарахування і виплати необґрунтованої додаткової премії на користь пов’язаної з банком юридичної особи — ПрАТ «СК Інгосстрах».

Слідчі органи вважають, що посадові особи банку були добре обізнані про прийняте рішення НБУ щодо пов’язаності «ПриватБанку» та «СК Інгосстрах». У цьому випадку мова йде про збитки в розмірі близько 136 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у справі про виведення коштів із «ПриватБанку» апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила попередній запобіжний захід колишньому заступнику голови правління банку часів Ігоря Коломойського. Володимир Яценко перебуватиме під вартою із заставою у 52,2 млн грн. Його адвокатам повністю відмовили у скарзі на цей захід.