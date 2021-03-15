Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Германия

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151758-vakcinaciu-preparatom-astrazeneca-priostanovila-germaniya.html

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Вакцина AstraZeneca, которую разработал Оксфордский университет и одноименная компания, может быть опасной. Правительство Германии временно остановило использование этой вакцины.

Причиной для этого послужили случаи развития тромбов у некоторых людей после вакцинации. Об этом заявило Министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что соответствующее решение было принято по рекомендации Института Пауля Эрлиха (PEI). Эксперты Института считают, что необходимы дополнительные исследования вакцины.

Отметим, что еще ряд стран временно остановили использование вакцины AstraZeneca из-за смертей после вакцинации и неожиданных побочных эффектов. Отмечается, что в настоящее время связь между вакцинацией и указанными симптомами не обнаружена.

На сегодня уже четырнадцать стран сообщили, что приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca. В частности:

Австрия;

Болгария;

Дания;

Эстония;

Исландия;

Италия;

Кипр;

Латвия;

литья;

Люксембург;

Нидерланды;

Германия;

Норвегия;

Румыния.

Правительство Нидерландов заявило, что прививки вакциной AstraZeneca приостановили временно и возобновят спустя несколько недель — как только убедятся, что она безопасна. Также временно приостанавливали вакцинацию в Таиланде, но препарат признали безопасным.

Напомним, ранее мы сообщали, что неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca начали накапливаться во Франции и Германии — власти европейских стран пока безуспешно пытаются убедить граждан в том, что вакцина большой шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca так же эффективна, как и другие.