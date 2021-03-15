Вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Німеччина

Щеплення. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151758-vakcynaciu-preparatom-astrazeneca-pryzupynyla-nimechchyna.html

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Вакцина AstraZeneca, яку розробив Оксфордський університет та однойменна компанія, може бути небезпечною. Уряд Німеччини тимчасово зупинив використання цієї вакцини.

Причиною для цього послугували випадки розвитку тромбів у деяких людей після вакцинації. Про це заявило Міністерство охорони здоров’я країни.

Повідомляється, що відповідне рішення було ухвалене за рекомендацією Інституту Пауля Ерліха (PEI). Експерти Інституту вважають, необхідні додаткові дослідження вакцини.

Зауважимо, що ще низка країн тимчасово зупинили використання вакцини AstraZeneca через смерті після вакцинації та неочікувані побічні ефекти. Наголошується, що наразі зв’язок між вакцинацією та вказаними симптомами не виявлено.

Наразі вже чотирнадцять країн повідомили, що призупиняють вакцинацію препаратом AstraZeneca. Зокрема:

Австрія;

Болгарія;

Данія;

Естонія;

Ісландія;

Італія;

Кіпр;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Нідерланди;

Німеччина;

Норвегія;

Румунія.

Уряд Нідерландів заявив, що щеплення вакциною AstraZeneca призупинили тимчасово та відновлять за кілька тижнів — щойно переконаються, що вона безпечна. Також тимчасово призупиняв вакцинацію Таїланд, але наразі препарат визнали безпечним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що невикористані запаси вакцини AstraZeneca почали накопичуватися у Франції і Німеччині — влада європейських країн наразі безрезультатно намагається переконати громадян у тому, що вакцина великої шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca так само ефективна, як і інші.