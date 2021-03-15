Чоловік ґвалтував свою малолітню похресницю на Житомирщині

Чоловік ґвалтував свою малолітню похресницю. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n151757-cholovik-valtuvav-svou-malolitnu-pohresnycu-na-jytomyrschyni.html

Ракурс

У Житомирській області 47-річний чоловік протягом тривалого часу ґвалтував свою малолітню похресницю.

Суд схвалив взяття під варту підозрюваного без права на заставу, повідомляє прес-служба Житомирської прокуратури.

Зловмисник приходив «у гості» до похресниці та вчиняв щодо неї розпусні дії. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці розповіли, що батьки жертви знали скоєння злочину, проте жодних дій для припинення насильства не вжили.

Щодо них також відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків.

Нагадаємо, на Херсонщині семирічну дівчинку викрали та жорстко вбили — дитину знайшли задушеною у напівзруйнованому сараї.