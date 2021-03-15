Причетність затриманого до вбивства дівчинки на Херсонщині підтвердили генетичні експертизи — МВС

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Генетичні експертизи підтвердили причетність напередодні затриманого підозрюваного до вбивства семирічної дівчинки на Херсонщині. Вбивство дитини шокувало громадськість — Марійку Борисову шукали чотири дні, її тіло згодом знайшли у мішку в напівзруйнованому сараї.

Співробітники поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів затримали особу. Проведено генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину. Чоловіку, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої Марії Борисової, — повідомив 15 березня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Заступник глави МВС пообіцяв детально оприлюднювати інформацію про резонансну справу.

На жаль, серед нас живуть реальні звірі, які можуть зґвалтувати та вбити невинну дитину, — резюмував заступник Авакова.

Нагадаємо, 14 березня поліція Херсонської області затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні малолітньої.

Загалом перевірялися біологічні зразки шістьох чоловіків.

За словами начальника управління поліції в Херсонській області Олександра Прокудіна, підозрюваний у вбивстві 62-річний чоловік мешкав неподалік її батька, був його знайомим.

Він мешкав самотньо, неподалік проживання батька потерпілої й був його другом, — зазначив Прокудін.



Один зі свідків бачив, як ввечері дитина стояла біля огорожі будинку, де мешкає підозрюваний, під його вікнами, і спостерігала звідти за вікнами свого батька — неодноразово цього дня дівчинка підходила до квартири батька, бо чекала від нього на подарунок.

Підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров’я особи, востаннє звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році. Покази він не дає.