Причастность задержанного к убийству девочки на Херсонщине подтвердили генетические экспертизы — МВД

https://racurs.ua/n151738-prichastnost-zaderjannogo-k-ubiystvu-devochki-na-hersonschine-podtverdili-geneticheskie.html

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Генетические экспертизы подтвердили причастность накануне задержанного подозреваемого к убийству семилетней девочки на Херсонщине. Убийство ребенка шокировало общественность — Машу Борисову искали четыре дня, ее тело впоследствии нашли в мешке в полуразрушенном сарае.

Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину.

Проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению. Мужчине, который и ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщается о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой, — сообщил 15 марта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Замглавы МВД пообещал подробно обнародовать информацию о резонансном деле.

К сожалению, среди нас живут реальные звери, которые могут изнасиловать и убить невинного ребенка, — резюмировал заместитель Авакова.

Напомним, 14 марта полиция Херсонской области задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании малолетней.

Всего проверялись биологические образцы шести мужчин.

По словам начальника управления полиции в Херсонской области Александра Прокудина, подозреваемый в убийстве 62-летний мужчина жил неподалеку ее отца, был его знакомым.

Он жил одиноко, недалеко проживания отца потерпевшей и был его другом, — отметил Прокудин.



Один из свидетелей видел, как вечером ребенок стоял у ограды дома, где живет подозреваемый, под его окнами, и наблюдала оттуда за окнами своего отца — неоднократно в этот день девочка подходила к квартире отца, потому что ждала от него подарка.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека, в последний раз освободился из мест лишения свободы в 2005 году. Показаний он не дает.