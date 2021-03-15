Причастность задержанного к убийству девочки на Херсонщине подтвердили генетические экспертизы — МВД

Причастность задержанного к убийству девочки на Херсонщине подтвердили генетические экспертизы — МВДhttps://racurs.ua/n151738-prichastnost-zaderjannogo-k-ubiystvu-devochki-na-hersonschine-podtverdili-geneticheskie.htmlРакурс
Генетические экспертизы подтвердили причастность накануне задержанного подозреваемого к убийству семилетней девочки на Херсонщине. Убийство ребенка шокировало общественность — Машу Борисову искали четыре дня, ее тело впоследствии нашли в мешке в полуразрушенном сарае.
Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину.
Проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению. Мужчине, который и ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщается о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой, — сообщил 15 марта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Замглавы МВД пообещал подробно обнародовать информацию о резонансном деле.
К сожалению, среди нас живут реальные звери, которые могут изнасиловать и убить невинного ребенка, — резюмировал заместитель Авакова.
Напомним, 14 марта полиция Херсонской области задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании малолетней.
Всего проверялись биологические образцы шести мужчин.
По словам начальника управления полиции в Херсонской области Александра Прокудина, подозреваемый в убийстве 62-летний мужчина жил неподалеку ее отца, был его знакомым.
Он жил одиноко, недалеко проживания отца потерпевшей и был его другом, — отметил Прокудин.
Один из свидетелей видел, как вечером ребенок стоял у ограды дома, где живет подозреваемый, под его окнами, и наблюдала оттуда за окнами своего отца — неоднократно в этот день девочка подходила к квартире отца, потому что ждала от него подарка.
Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека, в последний раз освободился из мест лишения свободы в 2005 году. Показаний он не дает.