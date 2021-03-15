Смял в гармошку — в сети появилось видео жуткого смертельного ДТП в Киеве

https://racurs.ua/n151737-smyal-v-garmoshku-v-seti-poyavilos-video-jutkogo-smertelnogo-dtp-v-kieve.html

Ракурс

Ночная ДТП в Киеве обсуждается в обществе. В очердной раз пьяный водитель лишил жизни нескольких людей.

В сети появилось видео смертельной аварии в Деснянском районе столицы.

Как видно из кадров ДТП, внедорожник на большой скорости врезался в легковой автомобиль, который остановился на красный свет светофора. «Тойота» еще несколько десятков метров волочила «Шкоду» по проезжей части, пока обе машины не остановились.

Виновник ДТП практически смял «Шкоду» в гармошку. Особенно сильно пострадала задняя часть авто.

Напомним, что в ужасной аварии на Троещине погибли два человека — водитель «Шкоды» и его пассажир.