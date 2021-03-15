Давид Арахамия, фото: Odessa.net.ua

https://racurs.ua/n151736-delo-vagnerovcev-arahamiya-predlagaet-rade-sozdat-vsk-po-rassledovaniu-sotrudnichestva.html

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Давид Арахамия, председатель парламентской фракции «Слуга народа», зарегистрировал проект постановления о создании в Верховной Раде временной следственной комиссии (ВСК) для расследования возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, направленных на сотрудничество с государством-агрессором.

Проект соответствующего постановления № 5243 поступил в Верховную Раду сегодня, 15 марта. Об этом сообщается на сайте парламента.

В пояснительной записке документа указывается, что задачей этой ВСК будет «изучение и расследование фактов относительно возможного предоставления представителями государственной власти Украины и другими лицами государств-агрессору помощи в противоправной деятельности против Украины».

Также ВСК должна заниматься «выявлением и предупреждением угроз суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины».

Целью является установление фактов относительно возможных противоправных действий представителей государственной власти Украины, направленных на сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность, — отмечается в пояснительной записке.

Согласно с приложенными к проекту постановления материалами, в работе ВСК будут участвовать 11 депутатов (из расчета один представитель от 30 народных избранников, но не менее чем один депутат от фракции или группы):

восемь от «Слуги народа» (Марьяна Безугла, Юрий Мисягин, Виталий Безгин, Александр Мережко, Александр Завитневич, Алексей Жмеренецкий, Святослав Юраш, Елена Хоменко);

Игорь Гузь (депутатская группа «Партия «За будущее»);

Николай Люшняк (группа «Доверие»);

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Главой комиссии предлагается избрать Безуглу, ее заместителем — Шуфрича.

Арахамия ранее сообщал, что парламентские фракции «Голос» и «Европейская солидарность» не предоставили своих представителей в состав ВСК.

ВСК предлагается создать сроком на один год.

Ранее Арахамия заявлял, что «Слуга народа» инициирует создание в парламенте ВСК по расследованию так называемого «дела вагнеровцев» и «пленок Суркова-Медведчука».

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко во время сегодняшнего заседания согласительного совета парламента заявил, что потребует создать такую ​​ВСК в парламенте на этой неделе.

Напомним, в начале марта Государственное бюро расследований допросило главу Офиса президента Андрея Ермака из-за срыва операции против «вагнеровцев».