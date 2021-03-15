Давид Арахамія, фото: Odessa.net.ua

https://racurs.ua/ua/n151736-sprava-vagnerivciv-arahamiya-proponuie-radi-stvoryty-tsk-dlya-rozsliduvannya-spivpraci.html

Ракурс

Давид Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу», зареєстрував проект постанови про створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, спрямованих на співпрацю з державою-агресором.

Проект відповідної постанови № 5243 надійшов до Верховної Ради сьогодні, 15 березня. Про це повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці документу зазначається, що завданням цієї ТСК буде «вивчення та розслідування фактів щодо можливого надання представниками державної влади України та іншими особами державі-агресору допомоги в протиправній діяльності проти України».

Також ТСК має займатися «виявленням та попередженням загроз суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України».

Метою є встановлення фактів щодо можливих протиправних дій представників державної влади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором та іншу антиукраїнську діяльність, — зазначається в пояснювальній записці.

Згідно з доданими до проекту постанови матеріалами, у роботі ТСК братимуть участь 11 депутатів (з розрахунку один представник від 30 народних обранців, але не менше, ніж один депутат від фракції чи групи):

вісім від «Слуги народу» (Мар'яна Безугла, Юрій Мисягін, Віталій Безгін, Олександр Мережко, Олександр Завітневич, Олексій Жмеренецький, Святослав Юраш, Олена Хоменко);

Ігор Гузь (депутатська група «Партія «За майбутнє");

Микола Люшняк (група «Довіра»);

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Головою комісії пропонується обрати Безуглу, її заступником — Шуфрича.

Арахамія раніше повідомляв, що парламентські фракції «Голос» та «Європейська солідарність» не надали своїх представників до складу ТСК.

ТСК пропонується створити терміном на один рік.

Раніше Арахамія заявляв, що «Слуга народу» ініціює створення у парламенті ТСК з розслідування так званої «справи вагнерівців» та «плівок Суркова-Медведчука».

Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час сьогоднішнього засідання погоджувальної ради парламенту заявив, що вимагатиме створити таку ТСК в парламенті цього тижня.

Нагадаємо, на початку березня Державне бюро розслідувань допитало очільника Офісу президента Андрія Єрмака через зрив операції проти «вагнерівців».