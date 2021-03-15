Скільки нардепів хворіє на коронавірус, розповів Разумков

Верховна Рада. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n151734-skilky-nardepiv-hvoriie-na-koronavirus-rozpoviv-razumkov.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — через збільшення кількості хворих у регіонах посилюють карантинні обмеження.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що у Верховній Раді почастішали випадки інфікування коронавірусом.

Ситуація погіршується, я дивлюся навіть за кількістю хворих народних депутатів. Станом на сьогодні хворіє або хворів 171 народний депутат, понад 300 людей перехворіло в апараті Верховної Ради. Це серйозний показник. Парламент жодного разу не йшов на локдаун, лише змінював формат роботи, тому буде виконати свої функції й надалі, — відповів він на питання про можливість запровадження нового локдауну.

Також Разумков наголосив, що для запровадження локдауну існують чіткі критерії.

Як відомо, 15 березня Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України розширило «помаранчеву» зону карантину — у ній перебуває 11 регіонів.

У «червоній» зоні залишаються чотири області — Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька.

За минулу добу, 14 березня, зафіксували 6 тис. 792 нових випадки коронавірусу. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській, Львівській, Київській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, різкий стрибок захворюваності на коронавірус в Україні пов’язують з піком сезонних хвороб — грипом і ГРВІ, поширенням в країні «британського» штаму вірусу і нехтуванням карантинних правил.