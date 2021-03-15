В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Луцький НТУ

https://racurs.ua/ua/n151732-u-pomaranchevu-zonu-karantynu-moz-vidpravylo-vje-mayje-polovynu-oblastey-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України розширило «помаранчеву» зону карантину.

Тепер до неї додано ще Чернігівську область. Про це свідчать дані, опубліковані прес-службою МОЗ.

Тепер у «помаранчевій» зоні 11 регіонів:

Київ;

Київська область;

Вінницька область;

Донецька область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернігівська область.

У найсуворішій «червоній» зоні залишаються чотири області:

Житомирська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Решта областей — у «жовтій» зоні.

Норма в 60 госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 на 100 тис. населення перевищена в 10 регіонах: