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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Луцький НТУ

У «помаранчеву» зону карантину МОЗ відправило вже майже половину областей (ІНФОГРАФІКА)

15 бер 2021, 12:59
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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України розширило «помаранчеву» зону карантину.

Тепер до неї додано ще Чернігівську область. Про це свідчать дані, опубліковані прес-службою МОЗ.

Тепер у «помаранчевій» зоні 11 регіонів:

  • Київ;
  • Київська область;
  • Вінницька область;
  • Донецька область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернігівська область.

У найсуворішій «червоній» зоні залишаються чотири області:

  • Житомирська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька.

Решта областей — у «жовтій» зоні.


Норма в 60 госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 на 100 тис. населення перевищена в 10 регіонах:

  • Києві — 77,2;
  • Вінницькій області — 122,7;
  • Житомирській області — 96;
  • Закарпатській області — 86,9;
  • Івано-Франківській області — 123,4;
  • Миколаївській області — 90,3;
  • Тернопільській області — 60,6;
  • Хмельницькій області — 73,4;
  • Чернівецькій області — 89,4.

Ситуація з коронавірусом в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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