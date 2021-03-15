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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Луцький НТУ
У «помаранчеву» зону карантину МОЗ відправило вже майже половину областей (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151732-u-pomaranchevu-zonu-karantynu-moz-vidpravylo-vje-mayje-polovynu-oblastey-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України розширило «помаранчеву» зону карантину.
Тепер до неї додано ще Чернігівську область. Про це свідчать дані, опубліковані прес-службою МОЗ.
Тепер у «помаранчевій» зоні 11 регіонів:
- Київ;
- Київська область;
- Вінницька область;
- Донецька область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернігівська область.
У найсуворішій «червоній» зоні залишаються чотири області:
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
Решта областей — у «жовтій» зоні.
Норма в 60 госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 на 100 тис. населення перевищена в 10 регіонах:
- Києві — 77,2;
- Вінницькій області — 122,7;
- Житомирській області — 96;
- Закарпатській області — 86,9;
- Івано-Франківській області — 123,4;
- Миколаївській області — 90,3;
- Тернопільській області — 60,6;
- Хмельницькій області — 73,4;
- Чернівецькій області — 89,4.
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