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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Луцкий НТУ

В «оранжевую» зону карантина Минздрав отправил уже почти половину областей (ИНФОГРАФИКА)

15 мар 2021, 12:59
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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. Министерство здравоохранения Украины расширило «оранжевую» зону карантина.

Теперь к ней добавлена еще Черниговская область. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.

Теперь в «оранжевой» зоне 11 регионов:

  • Киев;
  • Киевская область;
  • Винницкая область;
  • Донецкая область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черниговская область.

В самой строгой «красной» зоне остаются четыре области:

  • Житомирская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская,
  • Черновицкая.

Остальные области — в «желтой» зоне.


Норма в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения превышена в 10 регионах:

  • Киеве — 77,2;
  • Винницкой области — 122,7;
  • Житомирской области — 96;
  • Закарпатской области — 86,9;
  • Ивано-Франковской области — 123,4;
  • Николаевской области — 90,3;
  • Тернопольской области — 60,6;
  • Хмельницкой области — 73,4;
  • Черновицкой области — 89,4.

Ситуация с коронавирусом в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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