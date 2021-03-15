В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Луцкий НТУ

https://racurs.ua/n151732-v-oranjevuu-zonu-karantina-minzdrav-otpravil-uje-pochti-polovinu-oblastey-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. Министерство здравоохранения Украины расширило «оранжевую» зону карантина.

Теперь к ней добавлена еще Черниговская область. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.

Теперь в «оранжевой» зоне 11 регионов:

Киев;

Киевская область;

Винницкая область;

Донецкая область;

Львовская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черниговская область.

В самой строгой «красной» зоне остаются четыре области:

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская,

Черновицкая.

Остальные области — в «желтой» зоне.

Норма в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения превышена в 10 регионах: