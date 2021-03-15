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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Луцкий НТУ
В «оранжевую» зону карантина Минздрав отправил уже почти половину областей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151732-v-oranjevuu-zonu-karantina-minzdrav-otpravil-uje-pochti-polovinu-oblastey-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. Министерство здравоохранения Украины расширило «оранжевую» зону карантина.
Теперь к ней добавлена еще Черниговская область. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.
Теперь в «оранжевой» зоне 11 регионов:
- Киев;
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Донецкая область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черниговская область.
В самой строгой «красной» зоне остаются четыре области:
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая.
Остальные области — в «желтой» зоне.
Норма в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения превышена в 10 регионах:
- Киеве — 77,2;
- Винницкой области — 122,7;
- Житомирской области — 96;
- Закарпатской области — 86,9;
- Ивано-Франковской области — 123,4;
- Николаевской области — 90,3;
- Тернопольской области — 60,6;
- Хмельницкой области — 73,4;
- Черновицкой области — 89,4.
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