У вашій країні закони не виконуються — Рабінович про Україну

https://racurs.ua/ua/n151731-u-vashiy-krayini-zakony-ne-vykonuutsya-rabinovych-pro-ukrayinu.html

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Вадим Рабінович, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя», співголова фракції ОПЗЖ, відзначився черговою дивною промовою у Верховній Раді. За його словами, голосування нардепів тепер контролюватиме Служба безпеки України. Таким чином проросійський політик відреагував на рішення РНБО від 12 березня.

Тепер голосування у Раді оцінюватиме СБУ. Почали з оцінки голосування за «Харківські угоди». Зрозумійте мене, я тоді парламентарем не був, я за вас хвилююся. А що, кнопочку натиснув і за грати… Наскільки це законно і конституційно, я говорити не буду. У вашій країні закони і Конституція не виконуються, — заявив Рабінович під час погоджувальної ради керівників фракцій ВР, назвавши Україну «вашою країною».



Окрім цього, він згадав про заблоковані «канали Медведчука» й заявив, що «Четвертий канал» влада закрила «без терористів і марсіан, попри думку «репортерів без гордонів» (ймовірно, мається на увазі «Репортери без кордонів» — ред.).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод. Йдеться про рішення Ради 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення. Вважається, що Харківські угоди, підписані в Харкові президентами України Віктором Януковичем та РФ Дмитром Медведєвим, відкрили дорогу до анексії Криму.