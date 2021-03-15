В вашей стране законы не работают — Рабинович об Украине

https://racurs.ua/n151731-v-vashey-strane-zakony-ne-rabotaut-rabinovich-ob-ukraine.html

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Вадим Рабинович, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь», сопредседатель фракции ОПЗЖ, отличился очередной странной речью в Верховной Раде. По его словам, голосование нардепов теперь будет контролировать Служба безопасности Украины. Таким образом пророссийский политик отреагировал на решение СНБО от 12 марта.

Теперь голосования в Раде будет оценивать СБУ. Начали с оценки голосования за «Харьковские соглашения». Поймите меня, я тогда парламентарием ни был, я о вас волнуюсь. А что, кнопочку нажал и за решетку… Насколько это законно и конституционно, я говорить не буду. В вашей стране законы и Конституция не выполняются, — заявил Рабинович во время согласительного совета руководителей фракций ВР.



Кроме этого, он вспомнил о заблокированных «каналах Медведчука» и заявил, что «Четвертый канал» власти закрыли «без террористов и марсиан, несмотря на мнение «Репортеров без гордонов» (вероятно, имеется в виду «Репортеры без границ» — ред.).

Напомним, ранее мы сообщали, что СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. Речь идет о решении Рады 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение. Считается, что «харьковские соглашения», подписанные в Харькове президентами Украины Виктором Януковичем и РФ Дмитрием Медведевым, открыли дорогу к аннексии Крыма.