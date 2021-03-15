Дубинского выгнали из президентской партии — объяснения «Слуги народа»

https://racurs.ua/n151730-dubinskogo-vygnali-iz-prezidentskoy-partii-obyasneniya-slugi-naroda.html

Ракурс

Народного депутата Александра Дубинского исключили из членов партии «Слуга народа».

Причина этого — нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии. Об этом говорится в распоряжении председателя СН Александра Корниенко, которое обнародовала партия 15 марта.

В «Слуге народа» объяснили, что 13 марта созвали на 14 марта конференцию Киевской областной организации партии. На ней должны были переизбрать руководителя организации. Им стал нардеп Андрей Мотовиловец.

14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что в тот же день он провел мероприятие, «где было принято решение о переизбрании председателя и избрание членов Политического совета Киевской областной организации».

В распоряжении Корниенко указано, что Дубинский таким образом нарушил несколько положений устава партии «Слуга народа», поскольку начал избирать руководящие органы «без предварительного утверждения председателем партии и согласования главами Политсовета и Национального совета общин».

Дубинский может обжаловать свое изгнание на следующем съезде партии.

Корниенко 15 марта на брифинге дополнительно прокомментировал исключение Дубинского.

По его словам, тот в последнее время испытывал некоторые «неудобства из-за того, что на него распространяются партийные правила, а он хотел проводить какие-то свои незапланированные конференции и принимать решения, несогласованные с руководством партии».

Теперь зеленый цвет, от которого Дубинский хотел избавиться, больше не довлеет над ним. Есть и фиолетовые, и красные шарики, — заявил Корниенко, намекнув на партийные цвета ОПЗЖ и «Партии Шария».

«Ракурс» сообщал, что 13 марта на съезде СН Дубинский, который в январе попал под санкции США, а в начале февраля был исключен из парламентской фракции, вошел в новый руководящий орган партии «Слуга народа» — Национальный совет общин.