Дубінського вигнали з президентської партії "Слуга народу"

https://racurs.ua/ua/n151730-dubinskogo-vygnaly-z-prezydentskoyi-partiyi-poyasnennya-slugy-narodu.html

Ракурс

Народного депутата Олександра Дубінського виключили із членів політичної партії «Слуга народу».

Причина цього — порушення статуту та непокора керівним органам партії. Про це йдеться у розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, яке оприлюднила партія 15 березня.

У СН пояснили, що 13 березня скликали на 14 березня конференцію Київської обласної організації партії. На ній мали переобрати керівні органи організації. Ним став нардеп Андрій Мотовиловець.

14 березня Дубінський опублікував відеозвернення, у якому розповів, що того ж дня він провів захід, «де було ухвалено рішення про переобрання голови та обрання членів Політичної ради Київської обласної організації».

У розпорядженні Корнієнка вказано, що Дубінський у такий спосіб порушив декілька положень статуту партії «Слуга народу», бо почав обирати керівні органи «без попереднього затвердження головою партії та погодження головами Політради та Національної ради громад».

Утім, Дубінський може оскаржити своє вигнання на наступному з’їзді партії.

Корнієнко 15 березня на брифінгу сьогодні додатково прокоментував виключення Дубинського.

За його словами, Дубинський останнім часом відчував деякі «незручності через те, що на нього поширюються партійні правила, а він хотів проводити якісь свої незаплановані конференції і приймати рішення, неузгоджені з керівництвом партії».

Тепер зелений колір, від якого Дубинський хотів позбутися, більше не тяжіє над ним. Є й фіолетові, і червоні кульки, — заявив Корнієнко, натякнувши на партійні кольори ОПЗЖ і «Партії Шарія».

«Ракурс» повідомляв, що 13 березня на з’їзді СН Дубінський, який у січні потрапив під санкції США, а на початку лютого був виключений із парламентської фракції, увійшов до нового керівного органу партії «Слуга народу» — Національної ради громад.