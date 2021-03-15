Разумков сумнівається у покаранні нардепів за Харківські угоди

https://racurs.ua/ua/n151729-razumkov-sumnivaietsya-u-pokaranni-nardepiv-za-harkivski-ugody.html

Ракурс

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається в можливості залучення до відповідальності нардепів, які голосували за Харківські угоди.

За словами голови Ради, Служба безпеки України вже звернулася до парламенту, щоб перевірити, хто як голосував. При цьому він уточнив, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за голосування.

Я не впевнений, що в повному обсязі та ідея, яка запланована, може бути реалізована, — прокоментував Разумков плани РНБО.

Він заявив, що «ті, хто міг організовувати голосування і впливав на політиків, можуть бути притягнуті до відповідальності, особливо, якщо мова йде про роботу на інші держави».

Разумков пояснив також свою відсутність на засіданні РНБО минулого четверга. За словами спікера, його відрядження було заплановано раніше, ніж захід.

Разумков отримав лист із запрошенням на засідання РНБО на п’ятницю і уточнив дату проведення засідання Радбезу в секретаря Олексія Данілова.

Він підтвердив, що зберуться в п’ятницю і я поїхав на Хмельниччину. Сподіваюся, що таких прикрих співпадіть не буде більше, — сказав спікер.



Нагадаємо, що у ч. 2 ст. 80 Конституції України йдеться про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Це означає, що народний депутат України і після припинення депутатських повноважень не може бути притягнений до юридичної відповідальності за зазначені дії.

РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод. Йдеться про рішення Ради 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.