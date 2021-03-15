У Раді займуться Ситником, землею і переведенням стрілок

https://racurs.ua/ua/n151728-u-radi-zaymutsya-sytnykom-zemleu-i-perevedennyam-strilok.html

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Черговий пленарний тиждень у Верховній Раді буде насиченим та динамічним. Про це розповіли його керівники на погоджувальній раді фракцій та груп 15 березня.

У порядку денному будуть зміни до конституції, які стосуються призначення керівників Антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань (законопроект № 5133).

Законопроект пропонує доповнити ст. 85 Конституції України новими пунктами, згідно з якими парламент наділять повноваженнями надання згоди на призначення на посаду та звільнення з неї директорів НАБУ і ДБР.

При цьому призначення і звільнення керівників обох правоохоронних органів з обімайних посад, згідно із законопроектом, мають бути віднесені до повноважень президента України. Автори законодавчої ініціативи пропонують закріпити їх у статті 106 Основного закону. Спікер Дмитро Разумком анонсував також розгляд двох законів, які закріплять проведення земельної реформи — №№ 2194−2195.

Ці законопроекти вважають ключовими у впровадженні земельної реформи. Завданням першого є реформування управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів.

Законопроект № 2194, за словами профільного міністра Романа Лещенка, стане новою земельною Конституцією, яка ліквідує «цілий ряд корупційних складових у земельних відносинах і підвищить інвестиційну привабливість».

За словами Разумкова, президент Литви Гітанас Науседа виступить 18 березня у Верховній Раді в рамках візиту в Україну.

Крім того, Рада розгляне три проекти про реструктуризацію валютних кредитів для тих, хто брав їх з курсом долара 8 грн (№№ 4475, 4398, 4399).

Рада також може розглянути законопроект про повернення кримінальної відповідальності у виді позбавлення волі за недостовірне декларування (№ 4651).

Верховна Рада цього тижня також може остаточно скасувати переведення годинників уже на цьому тижні. Перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук закликав ухвалити відповідний законопроект у другому читання.

Дуже вдячний всім за підтримку законопроекту про обрахунок часу в Україні. Дуже сподіваюся, що цього тижня зможемо його прийняти в цілому. І дякую усім за конструктивні пропозиції, — заявив Стефанчук.



Нагадаємо, що на початку березня в Україні зробили крок до відмови від переведення годинників. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект № 4201. «За» проголосували 277 парламентаріїв.

У Верховній Раді хочуть заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на годині запитань до уряду у п’ятницю, 19 березня, а також міністра охорони здоров’я Максима Степанова.