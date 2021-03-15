В Раде займутся Сытником, землей и переводом стрелок

https://racurs.ua/n151728-v-rade-zaymutsya-sytnikom-zemley-i-perevodom-strelok.html

Ракурс

Очередная пленарная неделя в Верховной Раде будет насыщенной и динамичной. Об этом рассказали ее руководители на согласительном совете фракций и групп 15 марта.

В повестке дня будут изменения в Конституцию, касающиеся назначения руководителей Антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований (законопроект № 5133).

Законопроект предлагает дополнить ст. 85 Конституции Украины новыми пунктами. Парламент наделят полномочиями предоставления согласия на назначение на должность и увольнения директоров НАБУ и ГБР.

При этом назначение и увольнение руководителей обеих правоохранительных органов с должностей, согласно законопроекту, должны быть отнесены к полномочиям президента Украины. Авторы законодательной инициативы предлагают закрепить их в ст. 106 Основного закона.

Спикер Дмитрий Разумком анонсировал также рассмотрение двух законов, которые закрепят проведение земельной реформы — №№ 2194−2195.

Эти законопроекты считают ключевыми во внедрении земельной реформы. Задачей первого является реформирование управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений для упрощения доступа к земельным ресурсам населению и бизнесу.

Законопроект № 2194, по словам профильного министра Романа Лещенко, станет новой земельной Конституцией, которая ликвидирует «целый ряд коррупционных составляющих в земельных отношениях и повысит инвестиционную привлекательность».

По словам Разумкова, президент Литвы Гитанас Науседа выступит 18 марта в Верховной Раде в рамках визита в Украину.

Кроме того, Рада рассмотрит три проекта о реструктуризации валютных кредитов для тех, кто брал их с курсом доллара 8 грн (№№ 4475, 4398, 4399).

Рада также может рассмотреть законопроект о возвращении уголовной ответственности в виде лишения свободы за недостоверное декларирование (№ 4651).

Верховная Рада на этой неделе также может окончательно отменить перевод часов. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук призвал принять соответствующий законопроект во втором чтении.

Напомним, что в начале марта в Украине сделали шаг к отказу от перевода часов. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект № 4201. «За» проголосовали 277 парламентариев.

В Верховной Раде хотят заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова во время часа вопросов к правительству в пятницу, 19 марта, а также министра здравоохранения Максима Степанова.