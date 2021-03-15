Разумков сомневается в наказании нардепов за Харьковские соглашения

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Ракурс

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается в возможности привлечения к ответственности нардепов, голосовавших в 2010 году за Харьковские соглашения.

По словам председателя Рады, Служба безопасности Украины уже обратилась в парламент, чтобы проверить, кто как голосовал. При этом он уточнил, что народные депутаты не несут юридической ответственности за голосование.

Я не уверен, что в полном объеме идея, которая запланирована, может быть реализована, — прокомментировал Разумков планы СНБО.

Он заявил, что «те, кто мог организовывать голосование и влиял на политиков, могут быть привлечены к ответственности, особенно, если речь идет о работе на другие государства».

Разумков объяснил также свое отсутствие на заседании СНБО в прошлый четверг. По словам спикера, его командировка было запланирована ранее, чем мероприятие.

Разумков получил письмо с приглашением на заседание СНБО на пятницу и уточнил дату проведения заседания Совбеза у его секретаря Алексея Данилова.

Он подтвердил, что соберутся в пятницу, я поехал в Хмельницкую область. Надеюсь, что таких досадных совпадений больше не будет, — сказал спикер.



Напомним, что в ч. 2 ст. 80 Конституции Украины говорится о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Это означает, что народный депутат Украины после прекращения депутатских полномочий не может быть привлечен к юридической ответственности за указанные действия.

СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. Речь идет о решении Рады 27 апреля 2010 года и действиях 236 депутатов, которые поддержали это решение.