Пам’ятнику Героям Небесної сотні відбили пальці у Житомирі

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Пам’ятник Героям Небесної сотні сплюндрували у ніч на 15 березня у Житомирі. Про це у понеділок повідомив голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко.

Те, що сталося вночі, неприпустимий факт не лише з юридичної точки зору, а й з точки зору моральності… Обіцяю, винні будуть покарані, і я особисто зроблю їх «відомими», щоб кожен бачив чия рука піднялася на національний символ, — написав чиновник на власній Фейсбук-сторінці.

За його словами, цей пам’ятник символізує гідність та самопожертву. Федоренко додав, що вже написав заяву до керівника Головного управління Нацполіції у Житомирській області та начальника регіонального управління Служби безпеки України.

Я сконтактувався з автором проекту — Петром Гересом та архітектором Юлією Герес-Гладкою щодо відновлення пам’ятника. Вони надали свої рекомендації та дозволи на реставрацію пошкоджених елементів, — додав голова Житомирської облради.

Федоренко вказав, що чекає на кошторис та розрахунки щодо вартості реставраційних робіт й пообіцяв відновити пам’ятник у найближчий час.