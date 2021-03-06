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Ракурс
Поліція впіймала вандалів з Прикарпаття, які пошкодили пам’ятник Шевченку. Фото: Facebook

Обезголовлений пам’ятник Шевченку — поліція розшукала вандалів з Прикарпаття

6 бер 2021, 17:49
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Справу про обезголовлення пам’ятника Тарасові Шевченку на Прикарпатті розкрили правоохоронці.

Поліцейські розшукали вандалів, які пошкодили пам’ятник видатного українського поета. Зловмисниками виявилися двоє 18-річних місцевих жителів. Саме вони вчинили хуліганстві. Про це 6 березня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Правоохоронці встановили особи двох місцевих жителів, які зняли голову із погруддя Шевченка та поставили її біля пам’ятника. Їхні дії кваліфікують за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, — зазначили у відомстві.


Зазначається, що силовики встановлюють обставини події та вирішують питання про повідомлення зловмисникам про підозру.

Нагадаємо, у селі Підпечери в Івано-Франківській області вандали спаплюжили пам’ятник Тарасові Шевченку. Невідомі відрізали голову пам’ятнику та кинули її поряд.

Джерело: Ракурс


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