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Ракурс
Полиция поймала вандалов из Прикарпатья, которые повредили памятник Шевченко. Фото: Facebook

Обезглавленный памятник Шевченко — полиция разыскала вандалов из Прикарпатья

6 мар 2021, 17:49
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Дело об обезглавливании памятника Тарасу Шевченко на Прикарпатье раскрыли правоохранители.

Полицейские разыскали вандалов, которые повредили памятник выдающегося украинского поэта. Злоумышленниками оказались два 18-летних местных жителя. Именно они совершили хулиганство. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Правоохранители установили личности двух местных жителей, которые сняли голову с бюста Шевченко и поставили ее возле памятника. Их действия квалифицируют по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, — отметили в ведомстве.


Отмечается, что силовики устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

Напомним, в селе Подпечеры в Ивано-Франковской области вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко. Неизвестные отрезали голову памятнику и бросили ее рядом.

Источник: Ракурс


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