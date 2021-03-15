Памятнику Героям Небесной сотни отбили пальцы в Житомире

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Памятник Героям Небесной сотни осквернили в ночь на 15 марта в Житомире. Об этом в понедельник сообщил председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко.

То, что произошло ночью, недопустимый факт не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения нравственности… Обещаю, что виновные будут наказаны, и я лично сделаю их «известными», чтобы каждый видел чья рука поднялась на национальный символ, — написал чиновник на своей Фейсбук-странице.

По его словам, этот памятник символизирует достоинство и самопожертвование. Федоренко добавил, что уже написал заявление руководителю Главного управления Нацполиции в Житомирской области и начальнику регионального управления Службы безопасности Украины.

Я связался с автором проекта — Петром Гересом и архитектором Юлией Герес-Гладкой о восстановлении памятника. Они предоставили свои рекомендации и разрешения на реставрацию поврежденных элементов, — добавил председатель Житомирского облсовета.

Федоренко отметил, что ждет смету и расчеты по стоимости реставрационных работ и пообещал восстановить памятник в ближайшее время.