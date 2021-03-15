Зеленский уже вошел в историю, в его честь называют детей — Мендельhttps://racurs.ua/n151733-zelenskiy-uje-voshel-v-istoriu-v-ego-chest-nazyvaut-detey-mendel.htmlРакурс
Владимир Зеленский уже вошел в историю, а его именем в Украине называют детей. Об этом заявила спикер президента Юлия Мендель.
Он уже вошел в учебники истории. Он шестой президент Украины. Конечно. Он уже вошел туда. Как только он выиграл эти выборы с такой электоральной революцией, он сразу должен войти в историю, — отметила Мендель в интервью «Гордону».
Журналисты уточнили, войдет ли Зеленский в историю не из-за успеха своей предвыборной президентской кампании 2019 года, а за дела.
Войдет. Он уже вошел и еще войдет. И будет много чего написано и о той же борьбе с олигархатом, и о полной трансформации страны, о выведении ее на абсолютно другой, глобальный, уровень, о развитии нас как абсолютно конкурентного государства, — считает Мендель.
Пресс-секретарь главы государства отметила, что в Украине уже есть имена «Зеленский».
Самые экзотические имена детей — вот там есть имя Зеленский, — резюмировала Мендель.
Напомним, ранее спикер президента Украины сообщила, кто формирует и окончательно утверждает график главы государства Владимира Зеленского. Она отметила, что эту работу выполняет исключительно глава Офиса президента Андрей Ермак.