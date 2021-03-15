Зеленський вже увійшов в історію, на його честь називають дітей — Мендель

https://racurs.ua/ua/n151733-zelenskyy-vje-uviyshov-v-istoriu-na-yogo-chest-nazyvaut-ditey-mendel.html

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Володимир Зеленський вже увійшов в історію, а на його честь в Україні називають дітей. Про це заявила спікер президента Юлія Мендель.

Він уже увійшов в підручники історії. Він шостий президент України. Звісно. Він уже увійшов туди. Як тільки він виграв ці вибори з такою електоральної революцією, він одразу повинен увійти в історію, — зазначила Мендель в інтерв’ю «Гордону».

Журналісти уточнили, чи увійде Зеленський в історію не завдяки успіху своєї передвиборної президентської кампанії 2019 року, а завдяки справам.

Увійде. Він уже увійшов і ще увійде. І буде багато чого написано і про ту ж боротьбу з олігархатом, і про повну трансформації країни, про виведення її на абсолютно інший, глобальний, рівень, про розвиток нас як абсолютно конкурентної держави, — вважає Мендель.

Прес-секретар глави держави також зазначила, що в Україні вже є імена «Зеленський».

Найекзотичніші імена дітей — ось там є ім’я Зеленський, — резюмувала Мендель.

Нагадаємо, раніше спікер президента України повідомила, хто формує і остаточно затверджує графік глави держави Володимира Зеленського. Вона зазначила, що цю роботу виконує виключно глава Офісу президента Андрій Єрмак.