Сколько нардепов болеет коронавирусом, рассказал Разумков

Верховная Рада. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n151734-skolko-nardepov-boleet-koronavirusom-rasskazal-razumkov.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — из-за увеличения количества больных в регионах усиливают карантинные ограничения.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в Верховной Раде участились случаи инфицирования коронавирусом.

Ситуация ухудшается, я смотрю даже по количеству больных народных депутатов. На сегодня болеет или болел 171 народный депутат, больше 300 человек переболело в аппарате Верховной Рады. Это серьезный показатель. Парламент ни разу не шел на локдаун, только менял формат работы, поэтому будет выполнять свои функции и в дальнейшем, — ответил он на вопрос о возможности введения нового локдауна.

Также Разумков подчеркнул, что для введения локдауна существуют четкие критерии.

Как известно, 15 марта Министерство здравоохранения Украины расширило «оранжевую» зону карантина — в ней находятся 11 регионов.

В «красной» зоне остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая.

За прошедшие сутки, 14 марта, зафиксировали 6 тыс. 792 новых случая коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Львовской, Киевской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Напомним, резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине связывают с пиком сезонных болезней — гриппом и ОРВИ, распространением в стране «британского» штамма вируса и пренебрежением карантинных правил.