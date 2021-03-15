Зім’яв у гармошку — у мережі зявилося відео моторошної смертельної ДТП в Києві

https://racurs.ua/ua/n151737-zim-yav-u-garmoshku-u-mereji-zyavylosya-video-motoroshnoyi-smertelnoyi-dtp.html

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Нічна ДТП у Києві обговорюється в суспільстві. Вкотре нетверезий водій позбавив життя кількох людей.

У мережі з’явилося відео смертельної аварії в Деснянському районі столиці.

Як видно з кадрів ДТП, позашляховик на значній швидкості врізався у легкове авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. «Тойота» ще декілька десятків метрів волочила «Шкоду» по проїжджій частині, доки обидві машини не зупинилися.

Винуватець ДТП фактично зім’яв «Шкоду» у гармошку. Особливо постраждала задня частина авто.

Нагадаємо, що у жахливій аварії на Троєщині загинули двоє людей — водій «Шкоди» та його пасажир.