Мужчина насиловал свою малолетнюю крестницу на Житомирщине

Мужчина насиловал свою малолетнюю крестницу. Фото: Главком

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Ракурс

В Житомирской области 47-летний мужчина в течение длительного времени насиловал свою малолетнюю крестницу.

Суд одобрил заключение под стражу подозреваемого без права на залог, сообщает пресс-служба Житомирской прокуратуры.

Злоумышленник приходил «в гости» к крестнице и совершал в отношении нее развратные действия. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители рассказали, что родители жертвы знали совершения преступления, однако никаких действий для прекращения насилия не приняли.

Относительно них также открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Напомним, на Херсонщине семилетнюю девочку похитили и жестко убили — ребенка нашли задушенным в полуразрушенном сарае.