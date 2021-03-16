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Ракурс
COVID-вакцинация в Украине резко ускорилась

COVID-вакцинация в Украине резко ускорилась

16 мар 2021, 09:28
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Количество прививок от коронавируса, проведенных в регионах за последние сутки, резко возросло в понедельник, 15 марта. За сутки вакцину получили 8 тыс. 928 человек. Все эти случаи — первый из двух уколов индийской вакциной Covishield.

Для сравнения — в воскресенье, 14 марта, прививки от коронавируса получили 2 тыс. 18 человек, а в некоторых областях вакцинация вообще не проводилась.

В Минздраве сообщили, что с начала кампании привили 62 тыс. 83 человека.

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине, данные — Минздрав

За сутки самое большое количество привитых зафиксировали в Полтавской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании лидер вакцинации от коронавируса — Донецкая область (5 тыс. 644 прививки), аутсайдер — Черниговская (1 тыс. 226 прививок).


Напомним, что по состоянию на 15 марта 17 стран, в частности, крупнейшие государства ЕС, Франция, Германия, Италия, Испания временно остановили использование вакцины от СOVID-19 производства AstraZeneca. Такое решение медицинские регуляторы в разных странах приняли из-за предостережений по поводу образования тромбов после прививки.

С начала кампании прививок против коронавируса в Украине утилизировали 199 доз вакцины AstraZeneca (CoviShield). Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. Она подчеркнула, что утилизировали 199 неиспользованных доз из 500 тыс., которые завезли в Украину.

Источник: Ракурс


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