COVID-вакцинация в Украине резко ускорилась

https://racurs.ua/n151776-covid-vakcinaciya-v-ukraine-rezko-uskorilas.html

Ракурс

Количество прививок от коронавируса, проведенных в регионах за последние сутки, резко возросло в понедельник, 15 марта. За сутки вакцину получили 8 тыс. 928 человек. Все эти случаи — первый из двух уколов индийской вакциной Covishield.

Для сравнения — в воскресенье, 14 марта, прививки от коронавируса получили 2 тыс. 18 человек, а в некоторых областях вакцинация вообще не проводилась.

В Минздраве сообщили, что с начала кампании привили 62 тыс. 83 человека.

За сутки самое большое количество привитых зафиксировали в Полтавской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании лидер вакцинации от коронавируса — Донецкая область (5 тыс. 644 прививки), аутсайдер — Черниговская (1 тыс. 226 прививок).

Напомним, что по состоянию на 15 марта 17 стран, в частности, крупнейшие государства ЕС, Франция, Германия, Италия, Испания временно остановили использование вакцины от СOVID-19 производства AstraZeneca. Такое решение медицинские регуляторы в разных странах приняли из-за предостережений по поводу образования тромбов после прививки.

С начала кампании прививок против коронавируса в Украине утилизировали 199 доз вакцины AstraZeneca (CoviShield). Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. Она подчеркнула, что утилизировали 199 неиспользованных доз из 500 тыс., которые завезли в Украину.