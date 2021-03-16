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Ракурс
COVID-19 за сутки унес жизни 264 украинцев. Инфографика: Минздрав

COVID-19 за сутки унес жизни 264 украинцев (ИНФОГРАФИКА)

16 мар 2021, 09:17
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Коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки, 15 марта, обнаружили 9 тыс. 642 новых случая COVID-19.

Среди заболевших — 474 ребенка и 313 медработников. В больницы вчера попали 2 тыс. 5 человек, а 264 украинца умерли. Побороть болезнь сумели 6 тыс. 202 граждан. Об этом 16 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Вчера больше всего украинцев заболели во Львовской области — 1 тыс. 65 человек. Еще 99 граждан подхватили инфекцию в Киеве. В Винницкой области заболели 924 человека, Одесской — 728 и Харьковской области — 596.

В целом за все время пандемии в Украине заболели 1 млн 477 тыс. 190 человек, а выздороветь смогли 1 млн 232 тыс. 209 человек. Умерли от коронавируса уже 28 тыс. 697 человек.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев —999 случаев;
  • Винницкая область —924 случая;
  • Волынская область —176 случаев;
  • Днепропетровская область —269 случаев;
  • Донецкая область —286 случаев;
  • Житомирская область —130 случаев;
  • Закарпатская —554 случая;
  • Запорожская область —307 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 467 случаев;
  • Киевская область —512 случаев;
  • Кировоградская область —46 случаев;
  • Луганская область —101 случай;
  • Львовская область — 1 тыс. 65 случаев;
  • Николаевская область — 416 случаев;
  • Одесская область-728 случаев;
  • Полтавская область — 313 случаев;
  • Ровенская область — 235 случаев;
  • Сумская область — 155 случаев;
  • Тернопольская область — 287 случаев;
  • Харьковская область — 596 случаев;
  • Херсонская область — 30 случаев;
  • Хмельницкая область — 253 случая;
  • Черкасская область — 243 случая;
  • Черновицкая область — 527 случаев;
  • Черниговская область — 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, в Минздраве заявляли, что локдаун в Украине могут ввести, если большое количество областей перейдут в «красную» карантинную зону. Условием является 50−70% регионов, которые максимально усилили ограничения.

Источник: Ракурс


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