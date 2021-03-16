COVID-19 за сутки унес жизни 264 украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151775-covid-19-za-sutki-unes-jizni-264-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки, 15 марта, обнаружили 9 тыс. 642 новых случая COVID-19.
Среди заболевших — 474 ребенка и 313 медработников. В больницы вчера попали 2 тыс. 5 человек, а 264 украинца умерли. Побороть болезнь сумели 6 тыс. 202 граждан. Об этом 16 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Вчера больше всего украинцев заболели во Львовской области — 1 тыс. 65 человек. Еще 99 граждан подхватили инфекцию в Киеве. В Винницкой области заболели 924 человека, Одесской — 728 и Харьковской области — 596.
В целом за все время пандемии в Украине заболели 1 млн 477 тыс. 190 человек, а выздороветь смогли 1 млн 232 тыс. 209 человек. Умерли от коронавируса уже 28 тыс. 697 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев —999 случаев;
- Винницкая область —924 случая;
- Волынская область —176 случаев;
- Днепропетровская область —269 случаев;
- Донецкая область —286 случаев;
- Житомирская область —130 случаев;
- Закарпатская —554 случая;
- Запорожская область —307 случаев;
- Ивано-Франковская область — 467 случаев;
- Киевская область —512 случаев;
- Кировоградская область —46 случаев;
- Луганская область —101 случай;
- Львовская область — 1 тыс. 65 случаев;
- Николаевская область — 416 случаев;
- Одесская область-728 случаев;
- Полтавская область — 313 случаев;
- Ровенская область — 235 случаев;
- Сумская область — 155 случаев;
- Тернопольская область — 287 случаев;
- Харьковская область — 596 случаев;
- Херсонская область — 30 случаев;
- Хмельницкая область — 253 случая;
- Черкасская область — 243 случая;
- Черновицкая область — 527 случаев;
- Черниговская область — 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Минздраве заявляли, что локдаун в Украине могут ввести, если большое количество областей перейдут в «красную» карантинную зону. Условием является 50−70% регионов, которые максимально усилили ограничения.