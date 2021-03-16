COVID-19 за сутки унес жизни 264 украинцев. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n151775-covid-19-za-sutki-unes-jizni-264-ukraincev-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки, 15 марта, обнаружили 9 тыс. 642 новых случая COVID-19.

Среди заболевших — 474 ребенка и 313 медработников. В больницы вчера попали 2 тыс. 5 человек, а 264 украинца умерли. Побороть болезнь сумели 6 тыс. 202 граждан. Об этом 16 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Вчера больше всего украинцев заболели во Львовской области — 1 тыс. 65 человек. Еще 99 граждан подхватили инфекцию в Киеве. В Винницкой области заболели 924 человека, Одесской — 728 и Харьковской области — 596.

В целом за все время пандемии в Украине заболели 1 млн 477 тыс. 190 человек, а выздороветь смогли 1 млн 232 тыс. 209 человек. Умерли от коронавируса уже 28 тыс. 697 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев —999 случаев;

Винницкая область —924 случая;

Волынская область —176 случаев;

Днепропетровская область —269 случаев;

Донецкая область —286 случаев;

Житомирская область —130 случаев;

Закарпатская —554 случая;

Запорожская область —307 случаев;

Ивано-Франковская область — 467 случаев;

Киевская область —512 случаев;

Кировоградская область —46 случаев;

Луганская область —101 случай;

Львовская область — 1 тыс. 65 случаев;

Николаевская область — 416 случаев;

Одесская область-728 случаев;

Полтавская область — 313 случаев;

Ровенская область — 235 случаев;

Сумская область — 155 случаев;

Тернопольская область — 287 случаев;

Харьковская область — 596 случаев;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 253 случая;

Черкасская область — 243 случая;

Черновицкая область — 527 случаев;

Черниговская область — 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Минздраве заявляли, что локдаун в Украине могут ввести, если большое количество областей перейдут в «красную» карантинную зону. Условием является 50−70% регионов, которые максимально усилили ограничения.