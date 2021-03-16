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Ракурс
Взрыв в Боярке. Фото: dtp.kiev.ua, «Киев оперативный»

Мощный взрыв прогремел в Боярке под Киевом (ФОТО)

16 мар 2021, 08:40
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Сильный взрыв прогремел в городе Боярка под Киевом.

Чрезвычайное происшествие произошло ночью 16 февраля на улице Королюка. На месте образовалась большая воронка, также повреждены автомобили рядом с местом взрыва и ограждение одного из домов. Об этом сообщили сообщества dtp.kiev.ua и «Киев оперативный» в Facebook.

Что взорвалось, пока неизвестно, но это не граната, — отмечается в сообщении.

Предварительно известно, что никто в результате взрыва не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульная полиция и взрывотехники, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Взрыв в Боярке. Фото: dtp.kiev.ua

Взрыв в Боярке. Фото: «Киев оперативный»

Взрыв в Боярке. Фото: «Киев оперативный»


Взрыв в Боярке. Фото: «Киев оперативный»

Напомним, 10 березняк в многоэтажке Бердянска прогремел взрыв. Инцидент произошел на седьмом этаже девятиэтажного дома по улице волонтеров. В результате взрыва погибли два человека, еще один пострадал.

Источник: Ракурс


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