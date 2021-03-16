Вибух у Боярці. Фото: dtp.kiev.ua, «Київ оперативний»

https://racurs.ua/ua/n151774-potujnyy-vybuh-progrymiv-u-boyarci-pid-kyievom-foto.html

Ракурс

Сильний вибух прогримів у місті Боярка під Києвом.

Надзвичайна подія сталася вночі 16 лютого на вулиці Королюка. На місці утворилася велика воронка, також пошкоджені автомобілі поруч із місцем вибуху та огорожа одного з будинків. Про це повідомили спільноти dtp.kiev.ua та «Київ оперативний» у Facebook.

Що вибухнуло, поки невідомо, але це не граната, — зазначається у повідомленні.

Попередньо відомо, що ніхто внаслідок вибуху не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група, патрульна поліція та вибухотехніки, вони з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, 10 березняк у багатоповерхівці Бердянська прогримів вибух. Інцидент стався на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Волонтерів. Внаслідок вибуху загинули двоє осіб, ще одна постраждала.