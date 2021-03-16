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COVID-19 за добу забрав життя 264 українців. Інфографіка: МОЗ

COVID-19 за добу забрав життя 264 українців (ІНФОГРАФІКА)

16 бер 2021, 09:17
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Коронавірус в Україні не відступає — за минулу добу, 15 березня, виявили 9 тис. 642 нових випадки COVID-19.

Серед хворих — 474 дитини та 313 медпрацівників. До лікарень вчора потрапили 2 тис. 5 осіб, а 264 українці померли. Подолати хворобу зуміли 6 тис. 202 громадян. Про це 16 березня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Вчора найбільше українців захворіли у Львівській області — 1 тис. 65 осіб. Ще 99 громадян підхопили інфекцію у Києві. У Вінницькій області занедужали 924 особи, Одеській — 728 та Харківській області — 596.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 477 тис. 190 осіб, а одужати змогли 1 млн 232 тис. 209 осіб. Померли від коронавірусу вже 28 тис. 697 осіб.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 999 випадків;
  • Вінницька область — 924 випадки;
  • Волинська область — 176 випадків;
  • Дніпропетровська область — 269 випадків;
  • Донецька область — 286 випадків;
  • Житомирська область — 130 випадків;
  • Закарпатська — 554 випадки;
  • Запорізька область — 307 випадків;
  • Івано-Франківська область — 467 випадків;
  • Київська область — 512 випадків;
  • Кіровоградська область — 46 випадків;
  • Луганська область — 101 випадок;
  • Львівська область — 1 тис. 65 випадків;
  • Миколаївська область — 416 випадків;
  • Одеська область — 728 випадків;
  • Полтавська область — 313 випадків;
  • Рівненська область — 235 випадків;
  • Сумська область — 155 випадків;
  • Тернопільська область — 287 випадків;
  • Харківська область — 596 випадків;
  • Херсонська область — 30 випадків;
  • Хмельницька область — 253 випадки;
  • Черкаська область — 243 випадки;
  • Чернівецька область — 527 випадків;
  • Чернігівська область — 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, в МОЗ заявляли, що локдаун в Україні можуть запровадити, якщо велика кількість областей перейдуть в «червону» карантинну зону. Умовою є 50−70% регіонів, які максимально посилили обмеження.

Джерело: Ракурс


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