COVID-19 за добу забрав життя 264 українців. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n151775-covid-19-za-dobu-zabrav-jyttya-264-ukrayinciv-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не відступає — за минулу добу, 15 березня, виявили 9 тис. 642 нових випадки COVID-19.

Серед хворих — 474 дитини та 313 медпрацівників. До лікарень вчора потрапили 2 тис. 5 осіб, а 264 українці померли. Подолати хворобу зуміли 6 тис. 202 громадян. Про це 16 березня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Вчора найбільше українців захворіли у Львівській області — 1 тис. 65 осіб. Ще 99 громадян підхопили інфекцію у Києві. У Вінницькій області занедужали 924 особи, Одеській — 728 та Харківській області — 596.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 477 тис. 190 осіб, а одужати змогли 1 млн 232 тис. 209 осіб. Померли від коронавірусу вже 28 тис. 697 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 999 випадків;

Вінницька область — 924 випадки;

Волинська область — 176 випадків;

Дніпропетровська область — 269 випадків;

Донецька область — 286 випадків;

Житомирська область — 130 випадків;

Закарпатська — 554 випадки;

Запорізька область — 307 випадків;

Івано-Франківська область — 467 випадків;

Київська область — 512 випадків;

Кіровоградська область — 46 випадків;

Луганська область — 101 випадок;

Львівська область — 1 тис. 65 випадків;

Миколаївська область — 416 випадків;

Одеська область — 728 випадків;

Полтавська область — 313 випадків;

Рівненська область — 235 випадків;

Сумська область — 155 випадків;

Тернопільська область — 287 випадків;

Харківська область — 596 випадків;

Херсонська область — 30 випадків;

Хмельницька область — 253 випадки;

Черкаська область — 243 випадки;

Чернівецька область — 527 випадків;

Чернігівська область — 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в МОЗ заявляли, що локдаун в Україні можуть запровадити, якщо велика кількість областей перейдуть в «червону» карантинну зону. Умовою є 50−70% регіонів, які максимально посилили обмеження.