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У Верховній Раді сьогодні стартує сесійний тиждень. Нардепи запланували на тижні розгляд понад 100 законопроектів і постанов.

У вівторок, 16 березня, у порядку денному 29 питань. Зокрема, планується включити до порядку денного та увалити рішення про направлення на висновок КСУ проекту закону «Про внесення змін до ст. 85 та ст. 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора НАБУ і директора ДБР)» (№ 5133).

У цей день Верховна Рада планує розглянути у другому читанні два земельні законопроекти:

«Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», № 2194;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони».

Крім того, Рада може ухвалити закон про забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях" (№ 3952).

Серед законопроектів запланованих до розгляду у першому читанні: