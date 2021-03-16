Плакати. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n151779-rosiyski-dyplomaty-staly-geroyamy-plakativ-do-rokovyn-referendumu-v-krymu-foto.html

Ракурс

Російські дипломати засвітилися на друкованих плакатах, де «від першої особи» визнали факт незаконної анексії півострова Крим Російською Федерацією.

На плакатах російські дипломати також «зізнаються» у роботі на ФСБ. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.











Повідомляється, що друковані плакати з’явилися біля місць, де живуть та працюють російські дипломати в Україні. Зокрема, біля посольства Росії в Україні.

Також, ймовірно, з метою доведення факту своєї солідарності з українським народом до міжнародної спільноти, плакати із щирими визнаннями анексії розміщені біля інших дипломатичних представництв іноземних країн в місті Києві, — заявив журналіст.

Відомо, що плакати розмістили біля посольств Киргизької Республіки, Таджикистану, Молдови, ФРН, Франції, Вірменії, США, Великої Британії, Білорусі та Казахстану.

Вишуканий тролінг — це гарний спосіб нагадати світові обличчя агресора, — додав журналіст.

Референдум про статус Криму — нелегітимний сфальшований псевдореферендум про статус Криму із заздалегідь сформованими результатами та завищеною явкою, який відбувся 16 березня 2014. На референдумі було поставлено два питання: про відновлення конституції Криму 1992 року і про входження Криму до складу Росії. ООН, СНД, ЄС та ОБСЄ своїх офіційних спостерігачів не надсилали.









Псевдореферендум був проведений за допомогою російських військ та російських козачих загонів. Приймати рішення для входження півострова до складу Росії примушували «ополченці» за підтримки БТР російської морської піхоти. Правоохоронні органи Криму і підрозділи Збройних сил України, розташовані на півострові, не сприяли приєднанню до Росії.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кремль розглядатиме участь будь-яких країн в «Кримській платформі» як посягання на територіальну цілісність Росії. Москва розцінює озвучену Києвом стратегію деокупації Криму як неприпустиму загрозу агресії проти двох регіонів Росії.