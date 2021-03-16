В Черном море прошла совместная с НАТО тренировка кораблей ВМС Украины, фото: «Армия.Inform»

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Украинские ВМС провели совместные с кораблями НАТО тренировки типа PASSEX (тренировка между флотами, призванная обеспечить возможность флотов поддерживать контакт и сотрудничать во времена войны или гуманитарной помощи) в Черном море.

В этих тренировках в акватории Черного моря участвовали катерная тактическая группа Военно-Морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины и постоянная морская противоминная группа НАТО № 2 (SNMCMG2), сообщает издание «Армия.Inform».

Целью этих учений, в которых принимали участие экипажи кораблей ВМС Украины, Турции, Румынии и Испании, была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений.

В рамках учений были отработаны:

элементы тактического маневрирования;

противоминные действия в составе группы кораблей;

передача грузов на ходу;

отражение средств воздушного нападения противника;

проводка за тралами;

сигналопроизводство с использованием международной системы сигналов;

освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

Отмечается, что это уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО.

Напомним, группа кораблей SNMCMG2 прибыла в Одессу 12 марта.