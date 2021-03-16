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В Черном море прошла совместная с НАТО тренировка кораблей ВМС Украины, фото: «Армия.Inform»

Совместную с НАТО тренировку провели корабли ВМС Украины в Черном море (ФОТО)

16 мар 2021, 10:46
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Украинские ВМС провели совместные с кораблями НАТО тренировки типа PASSEX (тренировка между флотами, призванная обеспечить возможность флотов поддерживать контакт и сотрудничать во времена войны или гуманитарной помощи) в Черном море.

В этих тренировках в акватории Черного моря участвовали катерная тактическая группа Военно-Морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины и постоянная морская противоминная группа НАТО № 2 (SNMCMG2), сообщает издание «Армия.Inform».

Целью этих учений, в которых принимали участие экипажи кораблей ВМС Украины, Турции, Румынии и Испании, была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений.

В рамках учений были отработаны:

  • элементы тактического маневрирования;
  • противоминные действия в составе группы кораблей;
  • передача грузов на ходу;
  • отражение средств воздушного нападения противника;
  • проводка за тралами;
  • сигналопроизводство с использованием международной системы сигналов;
  • освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

Отмечается, что это уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО.

В Черном море прошла совместная с НАТО тренировка кораблей ВМС Украины, фото: «Армия.Inform»

В Черном море прошла совместная с НАТО тренировка кораблей ВМС Украины, фото: «Армия.Inform»

В Черном море прошла совместная с НАТО тренировка кораблей ВМС Украины, фото: «Армия.Inform»

В Черном море прошла совместная с НАТО тренировка кораблей ВМС Украины, фото: «Армия.Inform»

В Черном море прошла совместная с НАТО тренировка кораблей ВМС Украины, фото: «Армия.Inform»

В Черном море прошла совместная с НАТО тренировка кораблей ВМС Украины, фото: «Армия.Inform»


В Черном море прошла совместная с НАТО тренировка кораблей ВМС Украины, фото: «Армия.Inform»

Напомним, группа кораблей SNMCMG2 прибыла в Одессу 12 марта.


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