В Україні триває спалах коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n151749-lviv-ta-rivne-krokuut-do-chervonoyi-zony-detali.html

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Спалах коронавірусу в Україні триває. Все більше регіонів наближаються до найбільш суворої за карантинними обмеженнями «червоної» зони.

Так, мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто перебуває «за пів кроку до червоної зони», повідомляє «Львівський портал».

За словами Садового, такої складної ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 в місті не було за весь час пандемії.

Якщо минулого тижня в середньому щодня поступало +30 людей в лікарні, то зараз — близько 40. Є ріст. Такої складної ситуації, як є зараз, раніше не було, — наголосив Садовий.

Також складною є ситуація в Рівному. Міський голова Рівного Олександр Третяк не виключає, що облцентр через два тижні може потрапити до «червоної» зони.

Про це Третяк заявив після спілкування з медиками у відеозверненні, опублікованому сьогодні, 15 березня, на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами мера Рівного, динаміку зростання захворюваності є «доволі серйозною». Він зазначив, що за минулу добу у 167 жителів міста було підтверджено коронавірус. Також збільшилась і кількість хворих, які потребують госпіталізації.

В Одесі місцевий департамент з охорони здоров’я заявляє про майже двократне зростання захворюваності на COVID-19, повідомляє видання «Думская».

Наразі в Одеській області зареєстровано 92 тис. 264 випадки захворювання на COVID-19, з них в Одесі 42 тис. 157. На стаціонарному лікуванні в міській інфекційній лікарні перебувають 279 осіб з яких 196 осіб у важкому стані, двоє людей на штучній вентиляції легенів.